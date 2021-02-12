***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.02.2021 16:03
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 12.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-618 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909346
BIST
17:191.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,35
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:197,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:198,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:19411,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,45
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:17
|AVGYO
|5,39
|20.019.628
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.122.679
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.722.213
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.714.125
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.155.596
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,50
|2.347.912.685
|% 3,51
|
|SASA
|33,54
|1.403.027.299
|% 7,16
|
|GARAN
|9,97
|1.297.179.890
|% 0,30
|
|ESEN
|41,06
|748.490.097
|% -2,38
|
|SISE
|7,67
|728.914.492
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,52
|621.721.830
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|288.338.607
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|588.182.345
|% -1,91
|
|GARAN
|9,97
|1.297.179.890
|% 0,30
|
|ODAS
|4,05
|488.334.843
|% -1,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0411
|7,0449
|% 0,27
|
|Euro
|8,5118
|8,5165
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6865
|9,7350
|% 0,09
|
|Frank
|7,8433
|7,8906
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8706
|1,8800
|% 0,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-10,01
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|-36,00
|
|Tam
|2.726
|2.795
|-32,88
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,90
|
|Çeyrek
|661
|676
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,03
|
|B. Petrol
|61,16
|61,16
|0,02
|
Seans Raporu
17:17
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17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349
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17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, KONTR, GEDIK, IDGYO, VAKFN, AVGYO, DARDL, NIBAS, KRGYO
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, TGSAS, TACTR, DIRIT