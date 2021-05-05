***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.05.2021 15:32
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 05.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-1948 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934654
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|KOZAL
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|Satış
|%
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|Alış
|Satış
|%
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|1.782
|1.783
|3,47
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|Altın Gr.
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|478
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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