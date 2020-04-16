***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2020 tarihli bildirimimiz ile kamuya duyurduğumuzŞirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurulu 17 Nisan 2020 Cuma günü, Saat 13.00'de, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkez Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, ülkemizde de yayılmasının engellenmesi amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, yapılacak genel kurul toplantılarında alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalar yapılmıştır. Genel kurullarda yaşanabilecek toplantı yoğunluğunun göz önünde bulundurulması ve katılacak pay sahiplerinin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaları yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur.Şirketimiz pay sahiplerinin, 17 Nisan 2020 Cuma günü yapılacak olan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılım sağlamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatmak isteriz. Elektronik katılımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli açıklamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden temin edilebilir.Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838663BIST