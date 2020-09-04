***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 13:05
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve Şirketimiz tarafından işletilen Merit Grand Mosta Hotel 04.09.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyete geçmiştir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873286
BIST
15:551.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:557,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4574
En Düşük
7,4158
15:558,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:55461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 461,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SAYAS
|5,72
|19.962.645
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.349.088
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|109.367.604
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.693.835
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.707.364
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,14
|89.011.468
|% -6,30
|
|SISE
|6,31
|1.939.480.020
|% 4,13
|
|FENER
|35,50
|689.430.595
|% 4,04
|
|ASELS
|16,94
|615.894.190
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,54
|578.263.351
|% -3,01
|
|GARAN
|6,82
|455.847.768
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.939.480.020
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,54
|578.263.351
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,00
|416.938.221
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,74
|236.032.010
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|301.456.549
|% 6,94
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4538
|7,4574
|% 0,33
|
|Euro
|8,8008
|8,8041
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,8352
|9,8845
|% -0,03
|
|Frank
|8,1334
|8,1824
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9806
|1,9906
|% 0,28
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-11,14
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-6,00
|
|Tam
|3.058
|3.137
|1,66
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|0,81
|
|Çeyrek
|741
|759
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,12
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 21 artarak (% 0.93 ) 999
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, ETILR, EKGYO, KSTUR, MMCAS, YONGA, TKURU, ARTI
-
16:09
PKENT, DGGYO, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
BEYAZ, KRGYO, VAKKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem