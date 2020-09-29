***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 17:58
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlğı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıyla
Kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.
Bulgaristan'da bulunan Otelimiz faaliyetine devam etmektedir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877276
BIST
18:001.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:007,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:009,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1097
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:00475,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,65
|Açılış
|: 475,91
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMNIS
|36,30
|565.191
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.288.446
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.797.565
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.290.674
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|12.932.356
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.374.493
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.577.675.092
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.727.549.525
|% -1,29
|
|ASELS
|18,42
|1.592.888.241
|% 5,50
|
|KRDMD
|3,28
|1.076.977.650
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|665.008.513
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.577.675.092
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.076.977.650
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|478.784.667
|% 4,24
|
|GARAN
|6,90
|1.727.549.525
|% -1,29
|
|ODAS
|2,73
|635.067.680
|% 0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8412
|7,8495
|% 0,63
|
|Euro
|9,2017
|9,2110
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,0481
|10,0985
|% 0,62
|
|Frank
|8,4803
|8,5314
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,10
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-1,04
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
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17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem