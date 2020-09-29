***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlğı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıylaKapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.Bulgaristan'da bulunan Otelimiz faaliyetine devam etmektedir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877276BIST