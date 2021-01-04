***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 12:38
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle KKTC'de bulunan otellerimizde müşteri kabulleri durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verilmiştir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896616
BIST
13:191.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:197,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:199,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
13:19456,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,54
|Açılış
|: 456,52
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:19
|NIBAS
|57,20
|19.672.262
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.533.470
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.591.244
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|8.301.315
|% -6,11
|
|CLEBI
|172,90
|103.408.874
|% -5,27
|
|KRTEK
|8,13
|4.838.824
|% -4,91
|
|GUBRF
|83,00
|990.101.317
|% -3,54
|
|KOZAL
|106,30
|957.886.778
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|779.097.793
|% 1,50
|
|GARAN
|10,45
|740.645.543
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,76
|712.219.744
|% 8,20
|
|SKBNK
|1,54
|506.127.156
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.370.404
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.062.065
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.595.889
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|431.119.840
|% 6,77
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3576
|% -0,97
|
|Euro
|9,0315
|9,0451
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0330
|10,0833
|% -0,93
|
|Frank
|8,3284
|8,3786
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|24,75
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|11,97
|
|Çeyrek
|731
|748
|5,98
|