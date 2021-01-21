***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 08:37
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle KKTC'de bulunan otellerimizde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştuk.
Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumumuzdan gelen yoğun talepler doğrultusunda KKTC'de bulunan işletmeke olduğumuz otellerimiz 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903584
BIST
10:011.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,12
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.581
En Düşük
1.578
10:017,4015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
10:018,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
10:01446,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 446,28
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|1.177.297
|% 9,99
|
|COSMO
|16,63
|1.521.828
|% 9,99
|
|PKENT
|1.576,00
|384.544
|% 9,97
|
|TKURU
|348,50
|223.040
|% 9,97
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|YGYO
|2,07
|428.078.706
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,65
|115.327.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|GEDZA
|36,50
|32.150.888
|% 0,00
|
|YAPRK
|153,30
|27.835.475
|% 0,00
|
|YGYO
|2,07
|428.078.706
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,65
|115.327.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|YAYLA
|4,18
|19.043.367
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3969
|7,4015
|% -0,24
|
|Euro
|8,9807
|8,9894
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1187
|10,1695
|% 0,24
|
|Frank
|8,3000
|8,3500
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9684
|1,9783
|% -0,09
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|4,73
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|-0,07
|
Seans Raporu
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10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.45 ) 1, 398
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10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SEKUR, UFUK, OZRDN, TDGYO, SNKRN, COSMO