***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









amalarSon dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.Salgında gelinen son noktada, K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarıncaGime ve Lefkoşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeni ile• Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a• Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'akadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir.Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan işletmekte olduğumuz otellerimiz söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır.Gazimağusa'da bulunan işletmekte olduğumuz otelimiz ise misafirlerimize hizmet vermeye devam edecektir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904552BIST