***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2021 14:18
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 22 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar uzatmıştır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909513
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,92
|Açılış
|: 411,56
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0335
|7,0387
|% 0,18
|
|Euro
|8,5230
|8,5291
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,37
|
|Frank
|7,8542
|7,9015
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8696
|1,8790
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-5,77
|
|Altın Gr.
|411
|412
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,06
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
-
17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında