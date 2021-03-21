***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2021 21:48
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 29.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir
* 22 Mart 2021 tarihinden 28 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
* 28 Mart 2021 saat 05.00' dan 29.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919550
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1068
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,3636
En Düşük
7,1897
18:058,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1381
|Açılış
|: 8,6400
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|Önceki Kapanış
|: 8,8000
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8,7866
En Düşük
8,5682
18:05404,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,97
|Açılış
|: 404,43
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2111
|7,2158
|% -1,46
|
|Euro
|8,5851
|8,6003
|% -1,58
|
|Sterlin
|9,9740
|10,0240
|% -1,90
|
|Frank
|7,7327
|7,7793
|% -1,64
|
|Riyal
|1,9181
|1,9278
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|8,61
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem