***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 29.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir* 22 Mart 2021 tarihinden 28 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.* 28 Mart 2021 saat 05.00' dan 29.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919550BIST