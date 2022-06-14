***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihi itibarıyla, Merit Land Development Limited şirketinde %99,98 oranında pay sahibi olması sebebiyle,"30 Haziran 2022 tarihli Finansal Tablo ve Raporlarından itibaren" bundan sonraki süreçlerde finansal tabloları KONSOLİDE olarak yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037205BIST