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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.06.2022 16:06
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 14.06.2022 tarihi itibarıyla, Merit Land Development Limited şirketinde %99,98 oranında pay sahibi olması sebebiyle,
"30  Haziran 2022 tarihli Finansal Tablo ve Raporlarından itibaren" bundan sonraki süreçlerde finansal tabloları KONSOLİDE olarak yayınlanacaktır.
 Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037205


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 15.749.058 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.434.320 % 10,00  
MERIT 31,94 18.027.604 % 9,99  
PENTA 473,60 56.189.514 % 9,99  
FONET 15,78 93.384.594 % 9,97  
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Dolar 17,2775 17,2935 % 0,18  
Euro 17,9973 18,0221 % 0,17  
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Frank 17,2221 17,3258 % -0,07  
Riyal 4,5918 4,6148 % 0,15  
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Altın Ons 1.814 1.814 -5,28  
Altın Gr. 1.009 1.009 -0,20  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.699 6.811 -7,00  
Yarım 3.289 3.331 -4,00  
Çeyrek 1.647 1.665 -2,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 -0,08  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,04  
B. Petrol 125 125 2,61  
Seans Raporu 17:44
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