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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2021 19:15



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.500.000,000 1.000,01572 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında oybirliği ile almış olduğu karar metni aşağıdaki gibidir
Bilindiği üzere şirketimiz bilgi birikim (know how), organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış alanlarında sahip olduğu deneyimler sonucunda "Merit" markası altında, otel mal sahipleri ile "işletme anlaşmaları" çerçevesinde, çok başarılı bir şekilde otel işletmeciliği yapmaktadır.
Şirketimizin finansalları incelendiğinde bugüne kadar elde ettiğimiz kazançların "finansal yatırımlar"a dönüştüğü ve otel işletme gelirlerine ilave olarak, temettü gelirleri de elde ettiğimiz görülmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesinden sonra, yapılacak bu sermaye artışı sonrasında şirketimiz bünyesine girecek nakit ile
sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd.'nin yapacağı sermaye artışına Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak katılım sağlanacaktır. Halen Voyager Kıbrıs Ltd.'de %1,90 olan pay oranımız %10-15 bandına yükselecektir. Voyager Kıbrıs Ltd. şirketi ise yapacağı sermaye artışından gelen nakit ile halen inşaatı devam eden Royal Garden otelini tamamlayacak ve otelin işletmesini şirketimize verecektir.
Bütün bu işlemler sonucunda
- şirketimizin ticari kazançları maksimize olacak,
- daha çok temettü dağıtma imkanına sahip olunacak,
- pay piyasasında derinlik sağlanacak,
- küçük pay sahiplerinin payları daha kolay el değiştirecektir.
Sermaye artışının tamamlanması sonrasında, "Piyasa Öncesi İşlem Platformu"nda işlem gören paylarımızın, "Ana Pazar"da işlem görmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda, Şirketimiz 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine,
Arttırılan 25.500.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,10 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 255.000.000 adet payın, nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,10 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,60 Türk Lirası fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla) kullandırılmasına, Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (gün) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,
Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı ve "Pay Senetleri" başlıklı 7 nci maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,
Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği artırılan B Grubu nama yazılı pay senetleri bastırılmayıp kayden izlenecektir. Kaydileşme işlemini tamamlamayan ve halen ellerinde hisse senetleri bulunan ortaklarımızın, kaydileşme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kaydileşme işlemini tamamlayan ortaklarımız için, yeni payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve Genel Kurul'un toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,
Oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERİT ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910179


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