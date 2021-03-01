***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 11:50
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve aynı tarihli özel durum açıklaması
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aldığı kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERİT ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913871
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