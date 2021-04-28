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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 17:29



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantımızda almış olduğumuz sermaye artış kararımızı, düzenleyen ve tamamlayan ek kararlarımız gereği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 Nâma
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamaları
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetimin Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli bugünkü toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda
16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantımızda almış olduğumuz sermaye artış kararımızı, düzenleyen ve tamamlayan ek kararlarımız aşağıdaki gibidir:
Bilindiği üzere, şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 25.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilecektir.
Mevcut sermaye
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