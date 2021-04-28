***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantımızda almış olduğumuz sermaye artış kararımızı, düzenleyen ve tamamlayan ek kararlarımız gereğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 NâmaB Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamalarıPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetimin Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli bugünkü toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantımızda almış olduğumuz sermaye artış kararımızı, düzenleyen ve tamamlayan ek kararlarımız aşağıdaki gibidir:Bilindiği üzere, şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 25.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilecektir.Mevcut sermaye