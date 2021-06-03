***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 22:25
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı İşlemine İlişkin SPK Başvuru Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 Nâma
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamaları
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereğince 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 10.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Kurul'un 03.06.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939992
BIST