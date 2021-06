***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 Nâma A Grubu, MERI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRTT00018B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma B Grubu, MERIT(RÜÇHAN), TRRMRTT00026Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamalarıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Kurul'un 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin SPK Onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.gov.tr), şirketimizin (www.meritturizm.com.tr) ve aracı kurumumuz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.yf.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %1000 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 0,10 TL nominal değerli her bir pay için 0,60 TL fiyattan (1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyatla) ihraç edilecektir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahiplerimiz bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941678BIST