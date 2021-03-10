***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli (bugün) yapmış olduğu toplantısında16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantısında almış olduğu karara ek olarak, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL tutarında nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesi sonrasında, bu sermaye artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un kabulüne karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Tebliği"nin (VII-128-1) 33. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olan Rapor'un imzasız hali ekte yer almakta olup Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916891BIST