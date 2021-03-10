***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.03.2021 17:46
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli (bugün) yapmış olduğu toplantısında
16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantısında almış olduğu karara ek olarak, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL tutarında nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesi sonrasında, bu sermaye artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un kabulüne karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Tebliği"nin (VII-128-1) 33. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olan Rapor'un imzasız hali ekte yer almakta olup Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916891
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
18:058,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0865
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05417,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,89
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5430
|7,5477
|% -0,78
|
|Euro
|8,9734
|8,9823
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,4583
|10,5107
|% -0,86
|
|Frank
|8,0690
|8,1176
|% -1,26
|
|Riyal
|2,0053
|2,0154
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,22
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
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17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN