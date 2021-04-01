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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.04.2021 14:00



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.04.2021 tarihli (bugün) yapmış olduğu toplantısında
16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantısında almış olduğu sermaye artış kararına ek olarak,
Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL tutarında nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesi sonrasında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanan ve ekte sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek onun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un revizesinin kabulüne karar verilmiştir.
Rapor'un imzasız hali ekte yer almakta olup Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.
Kamuoyuna duyurulur.         
          
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922564


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