Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 13:39
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DOĞAN MURAT ERGİN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.01.2024 90 212 358 04 44 yatirimci.iliskileri@meritturizm.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701819
YÜKSEL USLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ - NET HOLDİNG A.Ş. GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER) 01.05.2014 90 212 358 04 44 yuksel.uslu@netholding.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230517


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:477.468
Değişim :  0,97% |  71,38
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.492
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 11,44 1.327.990 % 10,00  
TARKM 551,50 326.459.217 % 9,97  
TRCAS 19,30 42.661.371 % 9,97  
ANELE 12,24 25.011.204 % 9,97  
KUYAS 53,55 63.433.044 % 9,96  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Dolar 29,5488 29,5529 % 0,44  
Euro 32,6817 32,6901 % 0,05  
Sterlin 37,5050 37,6931 % 0,38  
Frank 35,1676 35,3795 % 1,25  
Riyal 7,8568 7,8962 % 0,40  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,74 23,78 % 0,66  
Platin 1.004,75 1.007,72 % 0,66  
Paladyum 1.119,79 1.124,75 % 0,66  
Brent Pet. 77,29 77,29 % 0,66  
Altın Ons 2.065,13 2.065,44 % 0,66  
Seans Raporu 15:45
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru