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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 23:42
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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020 / 01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ :02.03.2020 KARAR SAYISI :   2020 / 01 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANIMIZDIR a) Şirketimizin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,    b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.           Saygılarımızla,             MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ      Haluk ELVER Hande TİBUK     Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823762


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