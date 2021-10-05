***MERIT* *NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***MERIT******NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [MERIT, NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMerit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup Kotasyon Yönergesi'nin 37. maddesi kapsamında Şirket paylarının 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Bu çerçevede, Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiMerit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. MERIT Piyasa Öncesi İşlem Platformu Ana Pazar 07/10/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967201BIST