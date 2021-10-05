***MERIT* *NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
05.10.2021 19:18
***MERIT******NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
İlgili Şirketler [MERIT, NTHOL]
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup Kotasyon Yönergesi'nin 37. maddesi kapsamında Şirket paylarının 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. MERIT Piyasa Öncesi İşlem Platformu Ana Pazar 07/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967201
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0142
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,25
|Açılış
|: 502,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8726
|% 0,29
|
|Euro
|10,2806
|10,3108
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0725
|12,1331
|% 0,51
|
|Frank
|9,5313
|9,5887
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3605
|2,3724
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,11
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220