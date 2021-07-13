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***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

13.07.2021 14:42



***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/07/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısında Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görmekte olup, BİST- Kotasyon Yönergesi 37. maddesi gereğince, PÖİP'te işlem gören payların aynı yönergenin 8. maddesinde belirtilen kotasyon şartlarını sağlanması halinde Pazar değişikliği yapılabilmektedir. Tarafımızca yapılan değerlendirmelerde, Şirketimizin Ana Pazara geçiş için istenen asgari şartları sağladığı sonucuna varılmıştır. Şirketimizin PÖİP'te işlem gören paylarının, BİST - Ana Pazar'da kota alınması ve Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ye müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarının Ana Pazar'a geçişi için 13.07.2021 tarihi (bugün) itibarıyla Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950675


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