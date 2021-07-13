***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
13.07.2021 14:42
***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/07/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısında Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görmekte olup, BİST- Kotasyon Yönergesi 37. maddesi gereğince, PÖİP'te işlem gören payların aynı yönergenin 8. maddesinde belirtilen kotasyon şartlarını sağlanması halinde Pazar değişikliği yapılabilmektedir. Tarafımızca yapılan değerlendirmelerde, Şirketimizin Ana Pazara geçiş için istenen asgari şartları sağladığı sonucuna varılmıştır. Şirketimizin PÖİP'te işlem gören paylarının, BİST - Ana Pazar'da kota alınması ve Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ye müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarının Ana Pazar'a geçişi için 13.07.2021 tarihi (bugün) itibarıyla Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950675
BIST
15:061.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:068,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:0610,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0626
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1611
15:06500,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,87
|Açılış
|: 500,59
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler15:06
|EDATA
|7,39
|91.700.020
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|37.731.963
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,64
|21.651.204
|% 9,08
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|KGYO
|5,98
|12.399.105
|% 8,33
|
|FADE
|14,16
|15.378.194
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.033.953
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.206.212
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|GARAN
|8,54
|670.408.057
|% -1,16
|
|SASA
|27,44
|556.321.960
|% 3,70
|
|THYAO
|13,21
|379.337.797
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,18
|317.675.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|249.759.587
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|154.206.212
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|249.759.587
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|670.408.057
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,79
|91.469.280
|% -1,10
|
|TSKB
|1,21
|61.400.845
|% -1,63
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5885
|8,5920
|% -0,50
|
|Euro
|10,1845
|10,1901
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,8612
|11,9207
|% -0,78
|
|Frank
|9,3352
|9,3915
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2837
|2,2952
|% -0,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|12,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|10,44
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|5,05
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,35
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:20MARTI
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 637, 629 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 84 kaybederek (% -0.40 ) 1, 461
-
15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
15:19XU100
Endeks 1, 349 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 6, 426.00 milyon TL de
-
15:18PEKGY
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 102, 273 adet işlem