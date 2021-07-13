***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformPiyasa Öncesi İşlem PlatformuGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi13/07/2021Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısında Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görmekte olup, BİST- Kotasyon Yönergesi 37. maddesi gereğince, PÖİP'te işlem gören payların aynı yönergenin 8. maddesinde belirtilen kotasyon şartlarını sağlanması halinde Pazar değişikliği yapılabilmektedir. Tarafımızca yapılan değerlendirmelerde, Şirketimizin Ana Pazara geçiş için istenen asgari şartları sağladığı sonucuna varılmıştır. Şirketimizin PÖİP'te işlem gören paylarının, BİST - Ana Pazar'da kota alınması ve Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ye müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarının Ana Pazar'a geçişi için 13.07.2021 tarihi (bugün) itibarıyla Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950675BIST