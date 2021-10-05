***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformPiyasa Öncesi İşlem PlatformuGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi13/07/2021Başvuru SonucuOlumluAçıklamalarBilindiği üzere, şirketimizin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/10/2021 tarihinde aldığı karar uyarınca, Şirketimiz payları 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967225BIST