***MERIT* *NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
05.10.2021 19:56
***MERIT******NTHOL*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/07/2021
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar
Bilindiği üzere, şirketimizin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/10/2021 tarihinde aldığı karar uyarınca, Şirketimiz payları 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967225
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8722
|8,8790
|% 0,36
|
|Euro
|10,3044
|10,3115
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0730
|12,1335
|% 0,51
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3602
|2,3721
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,48
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220