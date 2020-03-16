***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan, üst ve alt solunum yolu hastalığı olan koronavirüs, yayılma şekli ve hızı ile bugüne kadar görülen diğer hastalıklarından farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü'de koronavirüsü pandemi/salgın hastalık olarak ilan etmiştir. Koronavirüs salgını şu anda tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Tüm ülke yönetimleri vatandaşlarına seyahat etmeme konusunda uyarılarda bulunmaktadır, birçok ülke arasında uçuşlar durdurulmuş, dünyanın çok önemli uluslararası markaları üretimlerini durdurmuş veya perakende satış noktalarını kapatmışlar, bunun bir sonucu olarak küresel çapta turizm ve ekonomik aktivitelerde de yavaşlama başlamıştır.Bu kapsamda dünya ile birlikte Türkiye ve KKTC kamu otoriteleri de kamu sağlığı açısından, kendi vatandaşlarını koruma amaçlı önlemler almaya başlamışlardır.KKTC'nin aldığı önlem kararları özetle"- Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.- 14 Mart 2020 saat 02.00 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC'ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır." şeklindedir.Kararların geçici ve kısa bir dönem için geçerli olması ve yılın düşük turizm sezonuna rastlaması nedeniyle, KKTC'de faaliyet gösteren şirketlerimizin finansal tablolarının sınırlı derecede etkileneceği beklenmektedir.Bu geçici dönem için mali yapısı güçlü olan şirketimiz her türlü tedbirleri ivedilikle almıştır. Geçmiş dönemlerde kamuya açıkladığımız üçer aylık finansal tablolarımız incelendiğinde 01 Ocak – 31 Mart dönemi olan birinci çeyreğin, en düşük sezon ve en düşük FAVÖK'ün oluştuğu dönem olduğu da görülecektir.KKTC Hükümeti'nin sorumlu bir şekilde almış olduğu tedbirler sayesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs krizinin kısa sürede adada sona ermesi ve hayatın normale dönmesi beklenmektedir.Olağanüstü koşulların etkisinin asgariye indirilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıylaBorsada Şirketimiz paylarının geri alımı için ilave likidite sağlanması konusunda karalılığımızın devam etmekte olduğunu paylaşmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829013BIST