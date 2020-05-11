***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Hande Tibuk'un yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdaki şekildedir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur."YENİ NORMALLEŞMEDE TATİLİN YILDIZI KUZEY KIBRIS OLACAK""KUZEY KIBRIS, AVRUPA'DAKİ EN GÜVENLİ TATİL CENNETİ"Net Holding Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, "Başarıyla yönetilen pandemi süreci dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs'a yönelmesine neden oldu. Türkiye'den ve Avrupa'nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık.""Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından ‘KKTC Covid-19 pandemi sonrası açılış yönetmelik' taslağı hazırlandı. 227 maddelik bu yönetmelik açılıştan önce ve sonra yapılacaklar olmak üzere çok detaylı bir çalışma."Koronavirüs ile mücadele kapsamında elde edilen başarılar ve yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Dünyayı kasıp kavuran salgın ve alınan sıkı tedbirler kapsamında evlerinde yoğun bir izolasyona maruz kalanlar, şimdilerde güvenli tatil imkânlarını araştırmaya başladı.Bu kapsamda salgının ilk başladığı andan itibaren alınan hızlı ve yerinde tedbirlerle dünya çapında dikkat çeken bir süreç yöneten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni normalleşme sürecinde de konuşulmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs'taki ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta onaylandığında, KKTC hükümeti hızla harekete geçti. 11 Mart'ta, tüm havaalanları ve sınırlarını, 16 Mart'ta okulları kapattı. Karantina tedbirleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ve yoğun test süreci sonunda toplamda sadece 108 vaka ve dört adet ölüm ile dünya çapında başarılı bir mücadeleye imza attı. Kuzey Kıbrıs yönetimi, şimdi normal yaşama kademeli bir geçişin başlaması için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.AVRUPA'NIN EN GÜVENLİ ÜLKESİAkdeniz'in en güzel tatil merkezlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs'ın şimdi "Avrupa'nın en güvenli ülkesi" olduğunu belirten Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, "Yıl içinde 335 gün ortalamasıyla yüzünü gösteren güneşi ve dünya standartlarının üzerinde hizmet veren otelleriyle yeni normalleşmede tatilin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak" dedi.Türkiye'de ve Avrupa'da güvenli ve virüssüz bir tatil arayanlar için Kuzey Kıbrıs'ın şu anda bir numaralı destinasyon olduğunu belirten Hande Tibuk, Net Holding iştiraki Merit International olarak bu sürece hızlıca hazırlandıklarını söyledi. Altı otel ve mevcut üç bin yatak kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs'ın en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Hande Tibuk, "Uzun süredir evlerine hapsolan ve olumsuz haberlerle büyük bir baskı altında olan insanlar şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Doğal güzelliklerinin yanında başarıyla yönetilen pandemi süreci dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs'a yönelmesine neden oldu. Türkiye'den ve Avrupa'nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık. Arkadaşlarımız bu talepleri dikkatle kaydediyor. Yeni normalleşme talimatlarıyla beraber misafirlerimize dönüş yapacağız" dedi.227 MADDELİK AÇILIŞ YÖNETMELİĞİHükümetin pandemi yönetim talimatlarıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Hande Tibuk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından da ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Tibuk, şöyle devam etti:"Dünya Sağlık Örgütü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından alınması gereken önlemler, uygulanması zorunlu yeni standartlar ve tavsiyeleri dikkatle takip ediyoruz. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından ‘KKTC Covid-19 pandemik sonrası açılış yönetmelik' taslağı hazırlandı. Taslak, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel'e teslim edildi. 227 maddelik bu yönetmelik açılıştan önce ve sonra yapılacaklar olmak üzere çok detaylı bir çalışma. KKTC konaklama sektörünün hijyen ve toplum sağlığı denetimleri anlamında hem misafirlerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için bugüne kadar belirlenmiş ve bugünden sonra da belirlenecek tüm resmi uygulamalar, kurallar ve yerel yönetimler tarafından alınacak tüm kararlar, bu yönetmeliğin kapsamı dahilinde değerlendiriliyor. Ada'ya uçuşların da başlamasıyla birlikte güzel ülkemizin yeni normalleşmenin yıldızı ve dünya çapında tercih edilecek bir destinasyon olacağına inancımız tamdır. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844048BIST