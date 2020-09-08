***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 21:24
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.
Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay tarafından kamuya açıklanmıştır.
Yapılan açıklamaya göre
"Eğlence merkezleri olarak geçen kulüpler, diskolar ve casinolar 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılmıştır."
Alınan bu tedbir kararları sonrasında, şirketimizin KKTC'de faaliyet gösteren tüm Casinoları yarın sabah itibarıyla geçici olarak 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılacak ve faaliyetlerine ara vereceklerdir. Yine KKTC'de faaliyet gösteren Otellerimize ise geçici olarak yeni misafir kabul edilmeyecek, rezervasyon talepleri alınmayacaktır.
Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874065
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
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En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0340
|Açılış
|: 7,5050
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|Önceki Kapanış
|: 7,4750
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7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8250
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|Önceki Kapanış
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8,8473
En Düşük
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18:05464,34
En Yüksek
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|: 0,44%
|| 2,02
|Açılış
|: 464,34
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|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
467,26
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4836
|7,4884
|% 0,46
|
|Euro
|8,8160
|8,8235
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6923
|9,7409
|% -0,91
|
|Frank
|8,1238
|8,1727
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,40
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|-2,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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