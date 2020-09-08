***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, KKTC Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından, koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay tarafından kamuya açıklanmıştır.Yapılan açıklamaya göre"Eğlence merkezleri olarak geçen kulüpler, diskolar ve casinolar 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılmıştır."Alınan bu tedbir kararları sonrasında, şirketimizin KKTC'de faaliyet gösteren tüm Casinoları yarın sabah itibarıyla geçici olarak 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılacak ve faaliyetlerine ara vereceklerdir. Yine KKTC'de faaliyet gösteren Otellerimize ise geçici olarak yeni misafir kabul edilmeyecek, rezervasyon talepleri alınmayacaktır.Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874065BIST