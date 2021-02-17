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***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2021 19:14



***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında oybirliği ile almış olduğu karar metni aşağıdaki gibidir
Grup şirketlerimizden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine,
Bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği, kamuya duyurulmuştur.
  Merit'in gerçekleştirmeyi  planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen  kullanılmasına,  
  Yeni pay alma haklarının  kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.  Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra, satılamayan payların olması  halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü  içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların  ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce  satın alınmasına,  
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910589


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ATEKS 59,95 18.286.717 % 10,00  
MERIT 234,30 879.797 % 10,00  
ARZUM 25,98 157.149.914 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.999.758 % 9,99  
ISKPL 42,52 457.446.159 % 9,98  
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Tam 2.653 2.722 -21,32  
Yarım 1.282 1.317 -10,31  
Çeyrek 643 658 -5,16  
Gümüş.Ons 27,03 27,06 -0,17  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
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