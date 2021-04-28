***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:43
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MERIT]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısında
Grup şirketlerimizden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.
Merit'in gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında sahip olduğumuz hem A Grubu hem de B Grubu paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra, satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından ve her halükarda 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan düşük olmamak kaydıyla, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce satın alınmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931877
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
18:05468,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 469,43
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2080
|8,2089
|% 0,05
|
|Euro
|9,9354
|9,9540
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4140
|11,4712
|% 0,24
|
|Frank
|8,9816
|9,0357
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1875
|2,1985
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-2,18
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|1,22
|