***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısındaGrup şirketlerimizden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.Merit'in gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında sahip olduğumuz hem A Grubu hem de B Grubu paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra, satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından ve her halükarda 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan düşük olmamak kaydıyla, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketimizce satın alınmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931877BIST