***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Grup şirketlerimizden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit Turizm) 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihinde yaptığı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz kararları gereğinceMerit Turizm'in sermaye artırımında sahip olduğumuz hem A Grubu hem de B Grubu paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamı kullanılmıştır.Bu defa şirketimiz, Merit Turizm tarafından yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu paylardan, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadan 5.364.406,34 TL nominal değerli payları 01.07.2021 (bugün) itibarıyla satın alarak taahhüdünü yerine getirmiştir.Bu işlemler sonucunda Merit Turizm'de yüzde 50,61 olan pay sahipliği oranımız yüzde 70,53'e yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945574BIST