***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2020 18:49
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2.550.000 TL olan sermayesinde 1.430.986,80 TL nominal bedelle %56,12 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,
16.10.2020 tarihinde 94,35 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 18.500,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.10.2020 tarihi itibariyle %55,39'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/10/2020 0 18.500 18.500 1.430.986,8 1.412.486,8 % 56,12 % 56,12 % 55,39 % 55,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882243
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05483,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,36
|Açılış
|: 483,95
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9133
|7,9186
|% -0,17
|
|Euro
|9,2750
|9,2878
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2180
|10,2693
|% 0,01
|
|Frank
|8,6206
|8,6726
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1054
|2,1160
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-8,42
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
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Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
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