***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 18:22
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2.550.000 TL olan sermayesinde 1.412.486,80 TL nominal bedelle %55,39 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,
19.10.2020 tarihinde 100,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 12.632,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 19.10.2020 tarihi itibariyle %54,90'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/10/2020 0 12.632 12.632 1.412.486,8 1.399.854,8 % 55,39 % 55,39 % 54,9 % 54,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882439
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05483,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 483,85
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|949.768
|% 10,00
|
|AVHOL
|4,62
|11.616.510
|% 10,00
|
|POLTK
|388,30
|3.620.898
|% 10,00
|
|AKYHO
|7,93
|58.541.213
|% 9,99
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|BASCM
|8,44
|1.013.036
|% -9,93
|
|BALAT
|9,43
|1.358.976
|% -9,93
|
|OZRDN
|7,37
|879.704
|% -7,64
|
|TURSG
|6,16
|527.974.792
|% 0,82
|
|ODAS
|3,48
|409.132.718
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|MAVI
|45,80
|183.748.465
|% 3,62
|
|PGSUS
|47,04
|172.212.436
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|ODAS
|3,48
|409.132.718
|% -1,97
|
|TURSG
|6,16
|527.974.792
|% 0,82
|
|HLGYO
|2,66
|143.233.941
|% 3,50
|
|PEKGY
|2,82
|98.091.453
|% 4,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8922
|7,8969
|% -0,46
|
|Euro
|9,2967
|9,3066
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,08
|
|Frank
|8,6462
|8,6983
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0985
|2,1091
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|7,98
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem