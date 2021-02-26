***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar2.550.000 TL olan sermayesinde 1.320.753,80 TL nominal bedelle %51,79 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,26.02.2021 tarihinde 373,30 - 400,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 9.605,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.02.2021 tarihi itibariyle %51,42'dir.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)26/02/2021 0 9.605 9.605 1.320.753,8 1.311.148,8 % 51,79 % 51,79 % 51,42 % 51,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913476BIST