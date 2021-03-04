***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2021 18:27
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2.550.000 TL olan sermayesinde 1.297.980,80 TL nominal bedelle %50,90 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,
04.03.2021 tarihinde 315,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 54,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.03.2021 tarihi itibariyle %50,90'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/03/2021 0 54 54 1.297.980,8 1.297.926,8 % 50,9 % 50,9 % 50,9 % 50,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915204
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,03
|Açılış
|: 409,50
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4138
|7,4208
|% -0,33
|
|Euro
|8,9444
|8,9520
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,3584
|10,4104
|% -0,01
|
|Frank
|7,9875
|8,0356
|% -0,94
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|3,08
|
|Altın Gr.
|410
|411
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,06
|67,06
|2,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem