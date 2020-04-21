MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
21.04.2020 17:56
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222, TRSBMKS12230 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 21.04.2020 tarihli taksitli itfa ve kupon ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839602
BIST
18:0097.755
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.190,87
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:006,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0562
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:007,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
18:00377,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 377,79
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.206.138
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|64.100
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|117.165.857
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.768
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|QNBFL
|113,80
|30.775.153
|% -7,85
|
|EPLAS
|13,20
|189.500
|% -7,82
|
|MERIT
|15,38
|20.582
|% -6,79
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,67
|960.325.191
|% 3,32
|
|GARAN
|8,17
|644.371.564
|% -2,62
|
|ASELS
|26,96
|610.170.218
|% -1,61
|
|THYAO
|10,45
|551.575.523
|% -1,79
|
|ISFIN
|3,34
|548.031.236
|% 0,91
|
|ODAS
|1,63
|486.138.496
|% 1,24
|
|ECILC
|4,67
|960.325.191
|% 3,32
|
|ISFIN
|3,34
|548.031.236
|% 0,91
|
|GUSGR
|2,78
|313.912.012
|% 1,09
|
|GSRAY
|2,54
|260.003.939
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% -0,64
|
|Frank
|7,1821
|7,2254
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,39
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.484
|-0,60
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-12,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-0,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,10
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|B. Petrol
|20,21
|20,21
|-5,36
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