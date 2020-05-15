MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarTFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. tarafından ihraç edilenve kaynak kuruluşun GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT A.Ş.'nin olduğu TRDTFBV52013 ISIN kodlu sahipliğe dayalı kira sertifikasına ilişkin 15.05.2020 itfa ve kupon ödeme işlemi, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845504BIST