MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.05.2020 18:15
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. tarafından ihraç edilen
ve kaynak kuruluşun GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT A.Ş.'nin olduğu TRDTFBV52013 ISIN kodlu sahipliğe dayalı kira sertifikasına ilişkin 15.05.2020 itfa ve kupon ödeme işlemi, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845504
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 382,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-12,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.504
|-14,60
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,30
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|2,80
|
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