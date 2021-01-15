MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.01.2021 18:02
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222, TRSBMKS12230 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 15.01.2021 tarihli taksitli itfa ve kupon ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902669
BIST
17:481.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -21,95
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.516
17:487,4832
En Yüksek
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|: 1,66%
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|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
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7,5102
En Düşük
7,3521
17:489,0538
En Yüksek
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|: 0,95%
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|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
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17:48443,15
En Yüksek
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|Açılış
|: 443,37
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.467.513
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.946.328
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,79
|2.645.514.057
|% 0,78
|
|KOZAL
|114,20
|1.929.632.445
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,46
|1.629.699.966
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.608.784.791
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,45
|1.452.796.320
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.452.796.320
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.629.699.966
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|808.031.970
|% 1,07
|
|SISE
|7,79
|2.645.514.057
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,60
|530.758.641
|% -2,44
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4797
|7,4832
|% 1,66
|
|Euro
|9,0467
|9,0538
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,1486
|10,1994
|% 0,97
|
|Frank
|8,3855
|8,4360
|% 1,46
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% 1,58
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|