***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***MERKO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla alıcılar AG Girişim Holding A.Ş'ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Alistar Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 12.08.2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054968BIST