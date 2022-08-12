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***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

12.08.2022 12:01
***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***MERKO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla alıcılar AG Girişim Holding A.Ş'ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Alistar Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 12.08.2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054968


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BARMA 47,90 51.515.779 % 9,96  
KIMMR 4,66 76.311.979 % 9,91  
ARDYZ 7,23 21.561.668 % 9,88  
MERKO 4,38 106.822.542 % 9,77  
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13:00 Alış Satış %  
Dolar 17,9591 17,9645 % 0,15  
Euro 18,4809 18,4893 % -0,23  
Sterlin 21,7593 21,8685 % -0,34  
Frank 18,9894 19,1038 % -0,02  
Riyal 4,7682 4,7922 % 0,09  
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Altın Ons 1.787 1.787 -2,63  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,49  
Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.919 6.970 -22,00  
Yarım 3.372 3.407 -11,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 -0,02  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 100 100 0,74  
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