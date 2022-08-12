***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
12.08.2022 12:01
***MERKO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla alıcılar AG Girişim Holding A.Ş'ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Alistar Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 12.08.2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054968
BIST
13:002.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,38
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
13:0017,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
13:0018,4893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0433
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
13:001.032,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.032,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.515.779
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.311.979
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.561.668
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.822.542
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,80
|13.304.374
|% -9,83
|
|KZBGY
|28,90
|25.467.397
|% -7,96
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.002.219
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,11
|43.247.458
|% -6,12
|
|THYAO
|62,90
|3.668.045.657
|% 2,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,86
|909.595.174
|% -1,16
|
|AKBNK
|10,30
|894.020.825
|% 2,28
|
|GARAN
|18,15
|827.511.881
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|ODAS
|4,01
|671.214.031
|% 2,04
|
|VAKBN
|4,63
|625.476.737
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|508.824.624
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,64
|386.958.205
|% -0,27
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9645
|% 0,15
|
|Euro
|18,4809
|18,4893
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,7593
|21,8685
|% -0,34
|
|Frank
|18,9894
|19,1038
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7682
|4,7922
|% 0,09
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|