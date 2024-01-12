***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
12.01.2024 11:53
***MERKO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.nin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 88.222.387.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 101.125.612.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 12.903.225.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 7,75 TL fiyatla alıcı AG Girişim Holding AŞ.ne, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 12.01.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238843
BIST
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13:327.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -52,74
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3230,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1089
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3232,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0374
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:321.973,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:32
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|134.329.424
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|649.090.514
|% 9,96
|
|ANELE
|13,26
|35.875.004
|% 9,95
|
|KBORU
|67,00
|243.518.683
|% 9,93
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|439.510.467
|% -9,82
|
|ISBTR
|516.000,00
|1.133.895
|% -8,67
|
|KRSTL
|12,29
|110.031.818
|% -7,94
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|AKBNK
|41,72
|3.653.129.621
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,40
|3.397.292.029
|% -3,86
|
|THYAO
|243,60
|2.661.725.365
|% -1,26
|
|ISCTR
|25,26
|2.404.317.873
|% -1,79
|
|GUBRF
|145,80
|2.389.228.010
|% 3,33
|
|YKBNK
|22,40
|3.397.292.029
|% -3,86
|
|ISCTR
|25,26
|2.404.317.873
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|439.510.467
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.653.129.621
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|583.877.820
|% -0,73
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0908
|30,0966
|% 0,36
|
|Euro
|32,9839
|32,9920
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2594
|38,4512
|% 0,28
|
|Frank
|35,1083
|35,3198
|% 0,18
|
|Riyal
|8,0001
|8,0402
|% 0,33
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|