***MERKO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***MERKO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.nin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 88.222.387.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 101.125.612.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 12.903.225.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 7,75 TL fiyatla alıcı AG Girişim Holding AŞ.ne, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 12.01.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238843BIST