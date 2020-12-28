***MERKO* *AKSGY* *KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.12.2020 09:20
***MERKO******AKSGY******KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, AKSGY, KARTN]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895068
BIST
12:371.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,78
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:377,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1084
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5873
En Düşük
7,4690
12:379,1583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: -1,29%
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|Açılış
|: 452,69
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|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,56
BIST En Aktif Hisseler12:37
|INTEM
|30,80
|6.198.702
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.005.011
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|INVEO
|44,20
|35.815.893
|% -6,20
|
|NIBAS
|63,00
|7.092.456
|% -4,55
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|DESA
|9,54
|5.664.238
|% -4,12
|
|OZRDN
|8,91
|1.340.554
|% -4,09
|
|ODAS
|3,93
|293.511.062
|% 1,03
|
|TURSG
|6,54
|248.316.440
|% 2,19
|
|OYAKC
|8,77
|110.872.316
|% 1,04
|
|KONTR
|22,62
|94.173.300
|% 8,85
|
|YAYLA
|4,48
|87.501.546
|% 8,21
|
|TURSG
|6,54
|248.316.440
|% 2,19
|
|PEKGY
|2,73
|76.752.681
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,77
|110.872.316
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,26
|10.314.759
|% 0,00
|
|VERTU
|13,02
|58.084.093
|% 1,96
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4702
|7,4779
|% -1,43
|
|Euro
|9,1475
|9,1583
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,1027
|10,1533
|% -1,42
|
|Frank
|8,3671
|8,4175
|% -1,35
|
|Riyal
|1,9861
|1,9961
|% -1,47
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.990
|3.065
|-28,59
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-13,83
|
|Çeyrek
|725
|741
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,38
|