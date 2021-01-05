***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
05.01.2021 15:03
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
İlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 60.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 414.474,15
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 07.01.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 08.01.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERKO.pdf
EK: 2 MERKO ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897067
BIST
16:221.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:227,4192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:229,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:22463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|MAALT
|134,40
|108.383.378
|% 9,98
|
|JANTS
|401,20
|267.896.496
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.166.718
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,44
|2.959.836.597
|% 3,83
|
|GUBRF
|70,05
|2.404.251.440
|% -9,55
|
|PETKM
|5,21
|1.546.265.044
|% 4,62
|
|KOZAL
|108,60
|1.372.560.043
|% 2,16
|
|GARAN
|10,22
|1.262.932.448
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,44
|2.959.836.597
|% 3,83
|
|PETKM
|5,21
|1.546.265.044
|% 4,62
|
|KARSN
|3,67
|948.827.513
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,78
|644.086.575
|% -0,36
|
|YKBNK
|3,06
|654.597.271
|% -0,33
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4141
|7,4192
|% -0,04
|
|Euro
|9,0963
|9,1050
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0543
|% -0,31
|
|Frank
|8,3592
|8,4095
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% -0,45
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,77
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|24,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|12,05
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,69
|