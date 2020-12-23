***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.12.2020 09:07
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894356
BIST
11:541.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:547,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:549,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:54459,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,26
|Açılış
|: 459,22
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.374.400
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.425.394
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.345.278
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|560.068.403
|% 0,60
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|OYAKC
|8,72
|375.126.261
|% 2,71
|
|SISE
|7,20
|364.454.877
|% 0,98
|
|ALARK
|7,73
|315.000.160
|% 3,34
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,46
|244.748.674
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|309.080.534
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,91
|127.977.717
|% 7,30
|
|ISGYO
|2,48
|158.092.293
|% 3,33
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6367
|7,6422
|% -0,22
|
|Euro
|9,3236
|9,3279
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2211
|10,2724
|% 0,21
|
|Frank
|8,5544
|8,6059
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0294
|2,0395
|% -0,27
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|7,23
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-0,19
|
Seans Raporu
11:54
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