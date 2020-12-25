***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2020 09:05
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894847
BIST
10:511.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:517,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5563
10:519,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:51458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KARTN
|94,05
|29.610.808
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.249.579
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|39.668.081
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|87.806.717
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|YESIL
|90,70
|7.680.009
|% -7,68
|
|GUBRF
|65,50
|833.105.056
|% 4,88
|
|KOZAL
|93,95
|610.258.261
|% 2,79
|
|KOZAA
|15,84
|377.573.290
|% 0,51
|
|SISE
|7,24
|353.084.564
|% 1,12
|
|ECILC
|8,19
|297.122.958
|% 3,28
|
|SKBNK
|1,51
|89.017.320
|% 0,67
|
|SISE
|7,24
|353.084.564
|% 1,12
|
|ODAS
|3,90
|159.919.577
|% -1,52
|
|ECILC
|8,19
|297.122.958
|% 3,28
|
|TSKB
|1,83
|65.439.581
|% -1,08
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2608
|10,3123
|% 0,49
|
|Frank
|8,4953
|8,5465
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0156
|2,0257
|% 0,26
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|