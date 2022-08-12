***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.08.2022 10:48
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 3,83 TL, Miktar: 15.665.796 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054943
BIST
12:502.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,36
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5017,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5018,5090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:501.032,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.032,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:50
|TRCAS
|10,57
|76.638.235
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.240.115
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.161.792
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.486.772
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.564.857
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,50
|12.503.981
|% -9,99
|
|KZBGY
|29,06
|24.272.961
|% -7,45
|
|AKENR
|2,04
|76.786.337
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|BLCYT
|12,12
|41.977.451
|% -6,05
|
|THYAO
|62,85
|3.627.184.549
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,70
|939.018.735
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,88
|888.138.917
|% -1,08
|
|AKBNK
|10,27
|819.603.503
|% 1,99
|
|GARAN
|18,17
|815.820.607
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,70
|939.018.735
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|661.112.295
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|621.557.501
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|500.612.111
|% -0,67
|
|ISCTR
|6,19
|601.328.028
|% 0,65
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9618
|% 0,13
|
|Euro
|18,4924
|18,5090
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,7564
|21,8655
|% -0,36
|
|Frank
|18,9882
|19,1026
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|