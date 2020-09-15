***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.09.2020 18:10
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO.E) payında 16/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875160
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 471,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4958
|% 0,15
|
|Euro
|8,8742
|8,8840
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6167
|9,6650
|% 0,35
|
|Frank
|8,2161
|8,2656
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,04
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|0,71
|