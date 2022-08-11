***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
11.08.2022 18:02
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
İlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 15.665.796
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 15.665.796 21,59
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı AG Girişim Holding A.Ş. / 9.138.381 TL, Alistar Baran Blake / 6.527.415 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 3,83
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,07 TL - 4,59 TL
İşlem Tarihi 12.08.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması sebebiyle ihraç edilecek 15.665.796 TL nominal değerli paylardan, 9.138.381 TL nominal değerli kısmının AG Girişim Holding A.Ş.'ye ve 6.527.415 TL nominal değerli kısmının Alistar Baran Blake'e, pay başına 3,83 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054684
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