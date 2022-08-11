***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MERKOİlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 15.665.796Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 15.665.796 21,59Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı AG Girişim Holding A.Ş. / 9.138.381 TL, Alistar Baran Blake / 6.527.415 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 3,83Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,07 TL - 4,59 TLİşlem Tarihi 12.08.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması sebebiyle ihraç edilecek 15.665.796 TL nominal değerli paylardan, 9.138.381 TL nominal değerli kısmının AG Girişim Holding A.Ş.'ye ve 6.527.415 TL nominal değerli kısmının Alistar Baran Blake'e, pay başına 3,83 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054684BIST