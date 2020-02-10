***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:59
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818064
BIST
16:17117.640
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -3.375,53
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:176,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:176,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:17304,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,53
|Açılış
|: 304,28
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|45.871.960
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,05
|8.299.718
|% 11,72
|
|BOSSA
|9,57
|45.185.101
|% 8,75
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|LINK
|28,30
|3.110.614
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.832.008
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.270.827
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,40
|135.238.976
|% -12,25
|
|THYAO
|13,99
|1.651.617.347
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,92
|481.365.705
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|ASELS
|23,74
|440.449.287
|% -2,94
|
|IHLGM
|1,19
|316.677.847
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,63
|322.288.547
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|MNDRS
|1,49
|217.676.912
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7601
|7,7990
|% 0,40
|
|Frank
|6,1338
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:30YAYLA
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