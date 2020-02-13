***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 10:36
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818743
BIST
11:13119.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -390,95
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:136,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:136,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:13306,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,90
|Açılış
|: 306,56
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.131.657
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,33
|24.181.378
|% 13,66
|
|EDIP
|2,42
|19.292.367
|% 10,50
|
|ESCOM
|4,44
|34.091.519
|% 10,45
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,00
|324.688
|% -7,02
|
|RYGYO
|10,03
|22.245.383
|% -5,56
|
|SAYAS
|3,67
|2.621.031
|% -5,41
|
|IHGZT
|4,18
|3.655
|% -5,00
|
|ASELS
|27,92
|411.375.297
|% -0,29
|
|THYAO
|14,76
|330.595.650
|% -0,40
|
|TSPOR
|4,26
|247.440.050
|% 7,85
|
|TTKOM
|8,37
|218.468.553
|% 1,58
|
|TUPRS
|112,80
|213.607.299
|% -1,91
|
|TSPOR
|4,26
|247.440.050
|% 7,85
|
|KRSTL
|2,29
|113.687.500
|% 3,62
|
|PETKM
|4,08
|156.623.239
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,93
|107.633.791
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|101.091.095
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8380
|7,8773
|% 0,34
|
|Frank
|6,1743
|6,2115
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6099
|1,6180
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|6,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|