***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 15:22
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820825
BIST
16:06116.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.130,73
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:066,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:066,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:06322,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 4,89
|Açılış
|: 322,61
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,73
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,65
|35.570.171
|% 16,87
|
|HUBVC
|31,66
|72.679.061
|% 12,11
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|FMIZP
|49,70
|4.169.813
|% 11,24
|
|KOZAA
|12,49
|552.624.287
|% 11,12
|
|MIPAZ
|3,07
|153.858.213
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,62
|12.475.955
|% -7,01
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|39.012.002
|% -4,94
|
|THYAO
|14,42
|1.486.086.256
|% 0,35
|
|ASELS
|28,78
|986.645.394
|% 1,48
|
|IPEKE
|9,83
|567.115.618
|% 6,73
|
|KOZAA
|12,49
|552.624.287
|% 11,12
|
|HALKB
|6,83
|438.328.399
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,54
|323.559.038
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|379.980.859
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,76
|407.481.796
|% 1,85
|
|CEMAS
|1,26
|168.198.377
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,21
|156.879.724
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8925
|7,9321
|% 0,73
|
|Frank
|6,2071
|6,2445
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6274
|1,6355
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|18,06
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,07
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|35,29
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|17,07
|
|Çeyrek
|515
|526
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|-1,14
|
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