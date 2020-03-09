***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:29
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825513
BIST
16:15104.232
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -5.368,90
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:156,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:157,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1216
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:15330,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,88
|Açılış
|: 330,60
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|66.526.552
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,96
|10.438.036
|% 7,44
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.716
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.879.123
|% -14,66
|
|VAKKO
|5,17
|49.701.723
|% -14,26
|
|AYCES
|8,59
|1.377.903
|% -13,93
|
|THYAO
|10,71
|716.568.113
|% -3,86
|
|ASELS
|28,22
|497.502.162
|% -5,43
|
|GARAN
|9,48
|273.407.411
|% -5,48
|
|TUPRS
|93,05
|206.858.155
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,30
|195.289.071
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|127.239.394
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|195.289.071
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|143.402.950
|% -6,76
|
|KARSN
|1,75
|120.111.636
|% -5,41
|
|THYAO
|10,71
|716.568.113
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9810
|8,0210
|% 0,90
|
|Frank
|6,5771
|6,6167
|% 1,84
|
|Riyal
|1,6224
|1,6305
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,26
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,45
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,44
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-10,54
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