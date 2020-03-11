***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 17:52
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827167
BIST
17:44100.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -528,16
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:446,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:447,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:44329,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,19
|Açılış
|: 329,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|130.909.018
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|158.636.038
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|229.355.761
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.979.778
|% 19,79
|
|CRFSA
|7,10
|103.833.331
|% 19,73
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|777.099
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|15.899.983
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.704.723
|% -14,74
|
|TGSAS
|3,34
|2.731.348
|% -14,58
|
|ASELS
|25,70
|1.068.715.275
|% -0,77
|
|THYAO
|9,52
|905.702.516
|% -4,51
|
|GARAN
|9,53
|509.564.032
|% 1,93
|
|TSPOR
|4,25
|338.045.495
|% -10,90
|
|ODAS
|1,57
|281.006.952
|% -8,72
|
|IHLGM
|1,10
|213.439.716
|% -7,56
|
|ODAS
|1,57
|281.006.952
|% -8,72
|
|CEMAS
|0,89
|156.781.858
|% -11,00
|
|EKGYO
|1,23
|159.952.145
|% -3,91
|
|ADESE
|1,32
|161.054.152
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0012
|8,0413
|% 0,93
|
|Frank
|6,6026
|6,6424
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6467
|1,6549
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,87
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,45
|36,45
|-0,77
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